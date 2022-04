Martedì 5 aprile alle 20.30 al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno debutta la nuova versione di [gæp] COS’è UN GAP? Dialogo ludico sulla liberazione di Ateliersi.

Lo spettacolo – pensato per ragazze e ragazzi dai 13 anni d’età e per gli adulti – è stato inserito nel cartellone delle proposte per le scuole medie inferiori e superiori del Teatro Comunale Laura Betti. Partendo dal “Sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino si sviluppa una “partita letteraria” a cui gli spettatori partecipano attivamente.

Nello spettacolo – ideato da Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi – un bambino dei nostri giorni si mette in relazione con le visioni, i pensieri e le azioni di Pin: il ragazzino monello e vagabondo protagonista de Il sentiero dei nidi di ragno, il primo romanzo di Italo Calvino, ambientato durante la Resistenza tra i partigiani delle montagne liguri…

Biglietto unico: € 10,00 / Biglietto speciale (un adulto + un minore): 5 € a persona

Info e prenotazioni: segreteria@teatrocasalecchio.it, biglietteria@teatrocasalecchio.it.

Per maggiori informazioni: https://ateliersi.it/ateliersi/portfolio_page/gap-cose-un-gap-dialogo-sulla-liberazione/