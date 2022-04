Volontariato e cittadinanza attiva è il tema del progetto europeo Erasmus sul quale stanno lavorando le delegazioni di studenti provenienti Cipro, Lettonia, Polonia, Bulgaria e Romania, insieme a una classe del liceo Muratori-San Carlo, che sono state accolte in Galleria Europa, nel pomeriggio di lunedì 4 aprile, per una sessione di approfondimento dedicata alle attività del Centro Europe direct di Modena.

Ragazzi e docenti, una sessantina in tutto, sono stati accolti in città, dove resteranno fino a giovedì 7 aprile, dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi che li ha incontrati in mattinata nell’aula magna del liceo Muratori-San Carlo.

Il progetto europeo Erasmus+, il cui titolo è “Volontariato e cittadinanza attiva: dagli individui alle organizzazioni”, è uno dei primi a ripartire con i viaggi e i contatti dal vivo tra i ragazzi dopo l’emergenza Covid e vede la partecipazione del Muratori-San Carlo, del Laniteio Lykeo di Lemesos a Cipro (scuola capofila), del Colegiul Tehnic Traian Vuia di Oradea in Romania, del Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi im Wladyslawa Reymonta di Ostrów Wielkopolski in Polonia, del Tukuma Raina gimnazija di Tukums in Lettonia, del SU “Hristo Smirnenski” di Koynare in Bulgaria. La delegazione è composta da 25 studenti stranieri (cinque per ciascun Paese), 23 del liceo Muratori, accompagnati dalla professoressa Paola Baldari, e 12 docenti (due per ciascun Paese).

Nell’ambito del progetto, ciascun Paese ospita una mobilità di quattro giorni, con un programma di attività che comprendono tavole rotonde e seminari, visite alle autorità locali, consigli governativi e parlamenti. Le attività svolte durante le mobilità, la prima si è svolta a Cipro, sono documentate anche sulle pagine web delle scuole partecipanti.