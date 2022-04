Per gli amanti di Fabrizio De André, il 7 aprile alle ore 21, imperdibile concerto al Teatro Duse di Bologna. Sul palco salirà la band Hotel Supramonte che, per la prima volta in carriera, proporrà dal vivo l’esecuzione integrale dell’album di Faber ‘Non al denaro non all’amore né al cielo’, a cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, avvenuta nel 1971.

L’ ‘Omaggio a Fabrizio De André’, questo il titolo dello spettacolo che approda al Duse, vedrà impegnata una formazione di 10 elementi: Luca Cionco (voce, chitarra), Antonello Pacioni (chitarra classica e acustica, bouzouki, mandolino), Alessandro Errichetti (chitarra elettrica e acustica, mandolino), Simone Temporali (tastiere, cori), Serena Di Meo (violino, cori), Alessandro Famiani (fisarmonica), Roberto Vittori (fiati, percussioni), Glauco Fantini (basso, cori), Edoardo Fabbretti (batteria, percussioni), Giorgia Zaccagni (voce).

Al centro del concerto, i brani che compongono l’album liberamente ispirato all’‘Antologia di Spoon River’ di Edgar Lee Masters. Ma, come ci si aspetta da un tributo dedicato ad uno dei più importanti autori della drammaturgia musicale del Novecento, la scaletta comprenderà anche una selezione dei ‘classici’ di De André, accanto ad alcune particolarità, scelte meno usuali, attinte da un patrimonio compositivo ineguagliabile come è quello del cantautore e poeta genovese.

Biglietti da 25,00 a 33,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone