Il 5-6-7 aprile si vota per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nel pubblico impiego e nella scuola-università. Circa 27.000 i lavoratori modenesi chiamati al voto. Appartengono a tutti i settori del lavoro pubblico e della conoscenza: enti locali, ospedali e azienda sanitaria, ministeri, agenzie fiscali ed enti previdenziali, scuola, università, ricerca, istituti musicali.

Si tratta di un appuntamento di straordinaria importanza, un grande esercizio di democrazia sindacale, un test per misurare la rappresentatività del sindacato nei luoghi di lavoro.

Le Rsu sono l’espressione diretta dei lavoratori, iscritti e non al sindacato. Li rappresentano nei luoghi di lavoro, danno forza alle azioni contrattuali e di tutela collettiva. Sono il cuore della democrazia del lavoro e nel lavoro.

Già dalla scorsa tornata elettorale del 2018, hanno diritto al voto e sono stati candidati anche i lavoratori precari con contratti a tempo determinato.

I due sindacati Cgil del lavoro pubblico e della conoscenza – rispettivamente FP e FLC Cgil – sono presenti con i loro 718 candidati nella quasi totalità dei luoghi di lavoro pubblico (sono rispettivamente 412 i candidati/e della FP/Cgil presentati in 77 luoghi di lavoro e 306 i candidati/e della FLC/Cgil presentati in 91 sedi tra scuole, università, istituto musicale Vecchi-Tonelli e Cnr).

Tutelare il lavoro, difendere la scuola e i servizi pubblici, valorizzare la vicinanza del lavoro pubblico ai cittadini, chiedere un piano straordinario di assunzioni per dare più diritti a cittadini e lavoratori, contrattare le condizioni di lavoro a valorizzare le professionalità, superare il precariato, investire nella scuola e nelle università pubbliche, rinnovare i contratti nazionali. Valorizzare il lavoro pubblico, dopo oltre due anni di emergenza sanitaria, per il ruolo decisivo nell’attuazione dei progetti legati al Pnrr per il rilancio del Paese.

Questi gli impegni dei candidati Rsu FP e FLC Cgil se saranno eletti per i prossimi 3 anni.

