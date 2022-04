Il CSI – Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, nell’ambito dei festeggiamenti per il 70esimo compleanno del Torneo della Montagna, organizza una serata unica all’insegna delle grandi storie di sport. L’appuntamento è per il 12 aprile (alle 21:00) al Teatro Ariosto di Reggio Emilia con Amici Fragili, la nuova produzione teatrale che vede protagonista Federico Buffa e che racconta l’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André.

Prodotto da International Music and Arts, Amici Fragili è realizzato con la regia di Marco Caronna, sul palco anche in veste di musicista (chitarre, voci) insieme ad Alessandro Nidi (pianoforte), e testi di Federico Buffa e Marco Caronna. Speciale è l’intervento del musicista Paolo Fresu, che compare in Amici Fragili con un cameo sulle note della sua versione del brano No potho reposare. I visual dello spettacolo sono di Francesco Arcuri, il light designer è Francesco Trambaioli.

Biglietteria I Teatri: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10.00 alle 12.30 – martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.00

Info telefoniche e prenotazioni: lunedì 9.00 – 13.00 al 0522/458854 e www.csire.it