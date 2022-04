Un dono speciale è stato consegnato ai nati nel 2021, alle referenti dei servizi educativi territoriali e alle pediatre di Castelnovo di Sotto. Si tratta di un libro di benvenuto. L’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale ha avuto luogo sabato nella Sala della Pubblica Assistenza & Soccorso.

Insieme al volume è stata distribuita una cartolina con tanti suggerimenti per le prime letture in famiglia e la biblio news con i servizi della biblioteca castelnovese.

Questa iniziativa segna l’avvio di un programma, realizzato insieme alle biblioteche dell’Unione Terra di Mezzo di promozione della lettura.

L’evento è stato l’occasione per presentare il prossimo appuntamento dedicato ai piccoli alle piccole 0-18 mesi e ai genitori: “PRIMI PASSI IN MUSICA”, laboratorio musicale a cura degli insegnanti Nives Guidetti e Daniele Morelli dell’associazione Musicale Castelnovese, in programma sabato 30 aprile, alle ore 10.30, alla scuola dell’Infanzia comunale Girasole-Palomar (via Costituzione 18).

Le famiglie dei nuovi e delle nuove nate che non hanno potuto partecipare il 2 aprile, potranno ritirare il dono in biblioteca.