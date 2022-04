Hera ha dato il via ad un intervento sulla rete idrica di Corlo, intervento inserito nel più ampio contesto di un progetto di riqualificazione dell’infrastruttura idrica dell’intero Comune di Formigine: solo a titolo di esempio, si ricordano analoghi interventi avviati tra le fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ad esempio quelli in via Trento e Trieste e in via Giotto, ma anche a Ghiarola e Casinalbo.

Progetto che ha come obiettivi ultimi non solo un incremento della potenzialità della rete acquedottistica che serve il territorio comunale, ma anche il rinnovo delle condotte e degli allacci, così da ridurre le eventuali dispersioni d’acqua, e una sempre maggiore interconnessione tra le sottoreti e, sul piano sovraterritoriale, tra le reti dei comuni limitrofi. Grazie a questi due approcci diversi ma sinergici, infatti, è possibile assicurare la massima resilienza dell’infrastruttura e ridurre al massimo il rischio di penuria d’acqua.

I lavori in partenza a Corlo si svolgeranno in particolare lungo tre vie: in via Battezzate, dall’incrocio con via Rodello fino a via Galilei, verrà posato una nuova condotta. Questa si raccorderà con il tratto di rete che verrà posata in via Galilei, in sostituzione di quella esistente: una doppia tubatura che raggiungerà l’intersezione tra via Galilei e via Righi, per poi proseguire lungo questa arteria fino all’incrocio con via Pende.

Tanto su via Righi quanto su via Galilei, oltre alle condutture esistenti, verranno sostituiti anche tutti gli allacci alle utenze private.

Per essere completato, l’intervento in partenza lunedì richiederà un investimento a carico di Hera di oltre 450mila euro e circa 4 mesi di lavori durante i quali, in accordo il Comune di Formigine, si renderà necessario adottare alcune modifiche alla viabilità.

In generale, durante le fasi dei vari lavori saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio alle utenze presenti nei dintorni dei cantieri. In caso di eventuali interruzioni di maggiore durata, le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo alla pagina del sito del Gruppo Hera https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio