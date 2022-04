ROMA (ITALPRESS) – Vittoria casalinga di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori della State Farm Arena, gli Hawks si sono imposti sui Brooklyn Nets per 122-115 nonostante la partita monumentale, tra gli ospiti, di Durant, a referto da top-scorer con un bottino personale di 55 punti. Nel quintetto di casa, 36 punti di Young e prova convincente di Danilo Gallinari: l’azzurro mette in cascina 15 punti in 15 minuti di impiego, impreziositi da 5 rimbalzi e 1 assist. I Golden State Warriors rimontano un gap di -16 nell’ultimo quarto e infilano Utah Jazz per 111-107 con 67 punti complessivi della coppia formata da Thompson e Poole. Miami Heat si conferma prima della classe a Est violando per 127-109 il campo dei Chicago Bulls, che si consolano solo con i 33 punti messi a segno da LaVine e i 26 di DeRozan. Altri risultati: Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 144-114; New York Knicks-Cleveland Cavaliers 101-119.

(ITALPRESS).