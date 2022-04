Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Sezione regionale Emilia-Romagna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali e con il supporto tecnico di Ecocerved, promuovono due giornate di approfondimento in tema di sottoprodotti.

Il primo approfondimento è in programma lunedì 4 aprile (ore 9.30-12.30) sul tema “Individuare, gestire e valorizzare i sottoprodotti: strumenti per la classificazione degli scarti di produzione e la facilitazione degli scambi”. L’obiettivo è di illustrare come compilare la scheda tecnica e impiegare i residui in un nuovo processo di produzione. Saranno illustrati il portale www.elencosottoprodotti.it, e alcuni esempi applicativi.

. Scarica programma Per iscriversi compilare il modulo online

PROGRAMMA

Laura Bertella- Responsabile Area Promozione Impresa Unioncamere Emilia-Romagna

SOTTOPRODOTTI (DM 264/2016)

Manuela Masotti- Esperta ambientale Ecocerved

Elementi Caratterizzanti:

Schede tecniche

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Iscrizione al registro sottoprodotti www.elencosottoprodotti.it

Esempi applicativi in Emilia-Romagna

Destinatari

Responsabili ambiente di Enti e Imprese produttori di residui di produzione, consulenti, professionisti e associazioni di categoria.

Iscrizioni

La capienza massima per ciascun webinar è di 500 partecipanti.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo consentito. Sarà data priorità alle imprese emiliano-romagnole