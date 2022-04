Martedì 5 aprile alle ore 21,00 presso il teatro Astoria di Fiorano Modenese andrà in scena la performance artistica “Il Violino della Shoah: una storia vera”, i protagonisti saranno i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 3 Sud.

Il progetto artistico finalmente riesce ad andare in scena, uno stop forzato ha allungato l’apertura del sipario, ma non è mai troppo tardi per storie che narrano di un doloroso passato e che non si vuole mai più rivivere

La storia è liberamente tratta dal romanzo per ragazzi “Il Violino di Auschwitz” della scrittrice Anna Lavatelli, alla realizzazione dello spettacolo hanno contribuito tutti gradi di scuola dell’Istituto.

La scuola dell’infanzia ha realizzato un video evocativo della storia, i bambini della scuola Primaria tanti disegni che sono diventate cartoline, che si potranno acquistare anche fuori dal teatro, i ragazzi della secondaria hanno realizzate le scenografie e segnalibri che regaleranno all’uscita del teatro.

La sezione musicale , nello specifico la classe terza, suonerà sia in ensemble sia in piccoli gruppi, si esibiranno i maestri Cristina Covezzi, Alice Cappelletti, Anna Baio, Federico Biolchini e la violinista Giuliana Vandelli.

Sarà in collegamento on line la violinista Alessandra Romano, l’attuale proprietaria del violino della Shoah.

Lo spettacolo è stato promosso dall’Associazione Artistico-Culturale INarte di Fiorano Modenese.

Per la realizzazione e la messa in scena della performance si ringraziano tutti quelli che hanno collaborato e dato il loro supporto.

Un grazie speciale al Dirigente Scolastico dott.ssa Barbara Bertoli per l’appoggio e il sostegno, il tecnico Davide Baranzoni, il Comune di Fiorano Modenese.

Presso la scuola Secondaria di Primo Grado dal 5 al 16 aprile sarà aperta una mostra degli elaborati dei bambini delle scuole Primarie e Infanzia.