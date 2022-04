Another Story (coreografia di Diego Tortelli), “O” (coreografia di Philippe Kratz), Bliss (coreografia di Johan Inger): con una serata dedicata alle ultime produzioni di Federazione Nazionale della Danza / Aterballetto si conclude martedì prossimo 5 aprile al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (RE) la stagione teatrale 2021/2022 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Inizio alle 21; biglietto intero 20 €, ridotto 18 €.

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com oppure telefonando al numero 0522 854355. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

Another Story vuole raccontare la nuova storia del gesto più temuto e allo stesso tempo desiderato del 2020, anno colpito da un’epidemia globale: l’abbraccio.

Un gesto così semplice come un abbraccio si è ora reinventato aggiungendo infinite declinazioni al suo più basilare significato, trasformandosi nel desiderio più nascosto e all’opposto in un atto quasi “terroristico”, non perdendo comunque il suo significato profondo di condivisione carnale effettiva…

Nell’estate del 2017 a Hong Kong per la prima volta due robot umanoidi hanno interagito l’un con l’altro. È diventato chiaro a tutti che un futuro, in cui l’intera conoscenza umana viene trasmessa da materiale inorganico comunicante, è a portata di mano.

“O” può essere visto come la celebrazione di questo avvenimento: due esseri umani o due robot in uno stato di trascendenza emotiva si muovono insieme al ritmo infinito dei loro cuori inarrestabili…

Bliss. “Il punto di partenza di questo nuovo spettacolo è la musica del Köln Concert di Keith Jarrett, che, oltre che il sottoscritto, ha ispirato e toccato milioni di persone grazie al suo, secondo me, perfetto tempismo nell’attirare una generazione che si muoveva da una parte all’altra della propria vita. Il mio compito, insieme a quello dei danzatori, è quello di raccontare come ci relazioniamo con questa musica iconica. Nel modo in cui incontriamo questa musica con gli occhi di oggi, è presente sia una sfida compositiva che emotiva…” Johan Inger

Informazioni: Cinema Teatro Boiardo – Via XXV Aprile, 3 – Scandiano (RE) Tel. 0522/854355 – info@cinemateatroboiardo.com – www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it