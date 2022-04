La prima edizione del festival dedicato al mondo del fumetto e dello sport.

Il 28 e 29 maggio il centro storico di Sassuolo si anima con un ricco programma di eventi in occasione della prima edizione di “Sassuolo Comics & Sport”, un festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all’interno del mondo dello sport.

“Si tratta di un evento per i giovani ma anche per le famiglie – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili e allo Sport Sharon Ruggeri – per portare un divertimento ma anche per lanciare un messaggio importante: si può giocare e divertirsi in maniera sana”.

“Abbiamo cercato di coinvolgere quanti più attori possibili – aggiunge l’Assessore al Commercio Massimo Malagoli – e il Comitato Commercianti ha colto l’occasione con entusiasmo: i negozi saranno aperti con vetrine a tema e verrà premiata la vetrina migliore”

“Nei due giorni ci saranno diverse attività e sorprese anche per i più piccoli e per gli adolescenti – specifica l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Alessandra Borghi – e tutti gli studenti delle scuole cittadine saranno invitati a partecipare e a divertirsi in modo corretto scoprendo giochi e divertimenti coinvolgenti e sempre nel rispetto reciproco ”

L’evento, che rientra nel Piano locale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico della Regione Emilia-Romagna, si svolgerà nelle vie e piazze del centro storico e al Parco Ducale, dove avranno luogo le attività sportive.