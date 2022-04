L’utilizzo dei varchi elettronici posti agli ingressi della città si confermano validi strumenti di supporto e prevenzione per la sicurezza cittadina.

Nel pomeriggio di lunedì 28 marzo, infatti, una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Sassuolo ha fermato un veicolo, segnalato proprio dal varco elettronico quale mezzo sprovvisto di assicurazione. Il conducente, che guidava con patente sospesa, ai controlli degli agenti si è mostrato particolarmente nervoso; per questo motivo è stata fatta intervenire l’unità cinofila che ha proceduto ad un controllo accurato dell’intero veicolo e delle tre persone a bordo.

Uno dei tre è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente mentre un secondo è stato trovato in possesso di strumenti atti a offendere. Entrambi sono stati segnalati: il primo per possesso di sostanza stupefacente ed il secondo per possesso strumenti atti ad offendere.