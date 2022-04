Nel corso della settimana, il Questore di Modena ha disposto servizi specifici in città al fine di intensificare l’attività di controllo del territorio. Detti servizi, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto il concorso della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine e di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza.

In particolare, il 30 marzo scorso, i pattugliamenti automontati e appiedati hanno interessato principalmente la zona del centro cittadino, mentre il giorno successivo, nel quadrante serale e notturno, il dispositivo ha battuto tutta la zona Gramsci, con specifica attenzione al parco XXII Aprile e al complesso R-Nord, per poi spostarsi in zona Tempio/Stazione Ferroviaria e Madonnina.

I controlli sono stati estesi ad alcuni esercizi commerciali ubicati nelle zone interessate dal servizio e agli avventori presenti. Predisposti anche 11 posti di controllo lungo le arterie principali in entrata ed uscita dal capoluogo per il monitoraggio dei flussi veicolari. Complessivamente sono state identificate 149 persone e controllati 106 automezzi.

L’attività proseguirà anche nel weekend.