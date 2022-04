E’ stato inaugurato ufficialmente nei giorni scorsi il nuovo Bosco urbano di Albinea. Il sindaco Nico Giberti, insieme all’assessore all’ambiente Daniele Menozzi, al responsabile del servizio Lavori Pubblici, Fabio Garlassi, a Loretta Beneventi dell’Ufficio Ambiente, al progettista dell’intervento e all’azienda che ne seguirà lo sviluppo, ha effettuato un sopralluogo per verificare il corretto funzionamento del sistema di irrigazione “a goccia”. Inoltre è stato installato un cartello che reca la scritta “Mettiamo radici per il futuro” e che ricorda la partecipazione del Comune al bando regionale 2021 per la concessione di contributi destinati alla riforestazione urbana.

Il bosco urbano si estende in un’area di 7.340 metri quadrati accanto al parco “Radici di Amicizia”, e contiene 572 tra alberi e arbusti. Il progetto è nato dalla consapevolezza, sempre più incalzante, di quanto sia necessario aumentare il capitale naturale che vive e respira ad Albinea.

Il Bosco urbano costituisce un fondamentale nodo del complesso ecomosaico già tracciato nel Parco “Radici di Amicizia”, costituendo un’area boscata diversificata di elevato valore naturalistico e eco-funzionale. Il progetto, inoltre, intende favorire la conservazione e la diffusione di specie autoctone caratteristiche della vegetazione spontanea potenziale locale.

Nello specifico nell’area sono stati messi a dimora 178 tra frassini, ciliegi, cerri, roveri e tigli selvatici; 181 tra carpini bianchi, ornielli, roverelle; 156 tra aceri campestri, aceri spini, aceri italici e sorbi domestici e 57 tra noccioli, meli selvatici, ciliegi canini e peri selvatici.