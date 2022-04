Riccardo Benini aveva detto più volte durante i quasi due lunghi anni di pandemia, sarò davvero felice solo quando potrò ritornare sopra a un palcoscenico e sentire il pubblico nuovamente in sala.

Scrivo questo pezzo mentre lo stato di emergenza dovuto al Covid19 è da un punto di vista formale terminato ma quello che più conta per chi ama lo spettacolo in tutte le sue forme, come il sottoscritto, è averlo visto davvero nuovamente felice l’amico Riccardo.

Sabato scorso 26 marzo presso l’auditorium Spira mirabilis di Formigine si sono riaccese le luci, riaperti i microfoni ed è finalmente andato in scena il suo nuovo spettacolo.

Il Festival della Comicità Italiana non è certo al suo debutto ma si è presentato al pubblico con un taglio nuovo, potremmo dire con un livello decisamente alto. Posso scrivere questo senza temere di essere smentito per averlo provato personalmente nel ruolo di giudice in quella che possiamo tranquillamente definire, la più divertente tra le competizioni a cui io abbia assistito.

I comici Matteo Cesca, Andrea di Castro, Mariano Grillo, Rosario Terranova, Mauro Villata e il duo (in origine trio) Ricomincio da Tre ci hanno regalato due ore di assoluta spensieratezza e divertimento, in tempi come questi credetemi, valgono come l’oro. Il pubblico ha inoltre fatto la conoscenza live di un giovanissimo talento della musica, armato solo della sua chitarra e di una voce strepitosa, Alberto Conti da poco entrato nella scuderia di Benini.

Il festival prevede ovviamente una selezione ogni sera e dalla prima tappa sono stati giudicati idonei alla finalissima i primi due classificati Andrea di Castro e Mauro Villata con Matteo Cesca, terzo al ballottaggio.

Classifica a parte, tutti davvero strepitosi. A chiudere la serata una vera chicca, il pezzo a due tra Ginapiero Sterpi e Alessia de Pasquale (presente anche in veste di giurata) magistrale per tempi comici e testo.

La prima tappa è andata ora non resta che aspettare le 21 di sabato 2 aprile presso il teatro Fabbri di Vignola per la seconda finale del Festival della Comicità Italiana con un felicissimo Riccardo Benini e i suoi comici. Fatevi un regalo, venite a teatro a divertirvi.

(Claudio Corrado)