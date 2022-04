Ultima trasferta prima dei playoff, penultima possibilità per salire in classifica per cercare la prima parte della griglia.

Lo Scandiano ritorna a Bassano per giocare contro la Roller Bassano, due punti più indietro, e reduce della clamorosa vittoria 2-0 in casa della capolista Trissino 05. Circa un mese fa la sfida di andata dove i rossoblu iniziarono la loro cavalcata verso le posizioni alte della classifica. Un importante 9-5 con la tripletta di Peter Ehimi e le doppiette di Busani, Rocha e Uva. Per i bassanesi tre le reti per capitan Pelva ed una per Tottene e Panizza. Una formazione esperta, con diversi giocatori con esperienze in Serie A1, altri da parecchi anni in A2, per un equilibrio tra giovani ed esperti che fino adesso ha avuto degli alti e bassi. Nonostante questo ha il terzo attacco del girone e la sesta difesa del campionato, mentre i rossoblu hanno il settimo attacco e la seconda difesa. Tra i marcatori spiccano i 21 gol di Andrea Marangoni, uno che di gol ne ha segnati tanti in carriera, mentre il goleador scandianese è sempre Nicolò Busani, autore di 17 reti.

Sarà assente Andrea Stefani per problemi fisici e sarà sostituito da Iacopo Vivi della squadra Under 17. Nel turno di riposo, Scandiano è rimasto al sesto posto, in centro ai playoff. Se la classifica finisse in queste maniera, l’avversario per gli ottavi di finale (inizio 23 aprile) sarebbe l’Azzurra Novara.

“Abbiamo fatto recuperare molti atleti in queste settimane – spiega coach Alessandro Cupisti. Lavoriamo con la solita tranquillità e devono maturare e capire sempre di più cosa vuol dire giocare in Serie A2. A Bassano mi è aspetto una gara molto combattuta dove entrambe vogliono vincere.”

“Col Roller Bassano sarà una partita difficile, vorranno vendicarsi per la sconfitta dell’andata. Hanno giocatori molto esperti e dovremo entrare subito in partita” spiega Lorenzo Barbieri.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 all’Area Caneva di Bassano del Grappa (VI) agli ordini di Paolo Moresco di Marostica (VI)

I convocati il numero 1 Matteo Vecchi (capitano) e 10 Filippo Dimone in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (vicecapitano), il 75 Alessandro Uva, il 77 Filippo Fontanesi, Gioele Ganassi e Iacopo Vivi.

Classifica Girone A: Trissino 43, Montecchio 42, Novara 34*, Thiene e Breganze 29, Scandiano 27, Roller Bassano e Modena 25, Montebello 14, Correggio 13, Bassano 54 8*

LE ALTRE SQUADRE ROSSOBLU

UNDER 17

Martedì all’Arcostruttura alle ore 20:30, derby contro il Correggio A primo in classifica valido per la terza giornata. E’ la seconda gara del torneo per i rossoblu di Daniele Uva contro le 4 del Correggio.

I convocati: Riccardo Busani, Tommaso Montecroci, Filippo Natali, Christian Rinaldi, Alessandro Uva, Iacopo Vivi – Allenatore Daniele Uva

UNDER 15

Terza giornata del Campionato Under 15: domenica alle ore 16:00 la sfida contro il Pesaro all’Arcostruttura. Nella Zona 3 lo Scandiano è secondo a 3 punti.

I convocati: Samuele Barbieri, Riccardo Busani, Rebecca Depietri, Mattia Francia, Stephan Montanari, Tommaso Montecroci, Carlalberto Ranati – Allenatore Adriano Vaccari

UNDER 13

Seconda sfida contro il Correggio nel campionato Zona 3, dopo la vittoria 8-5 al PalaPietri, domenica alle ore 11 all’Arcostruttura

I convocati: Samuele Barbieri, Mattia Francia, Stephan Montanari, Carlalberto Ranati, Simone Vivi – Allenatore Adriano Vaccari

UNDER 11

Primo dei due derby contro il Correggio alle ore 16:00 di domani sabato 2 aprile

I convocati: Paolo Albicini, Federico Onfiani, Simone Vivi, Elia Valentini, Sergio Lusetti, Francesco D’Erchia, Davide Valentini, Pietro Ruggi– Allenatore Catia Ferretti

Nella foto di Alberto Bertolani, il rossoblu Alex Rocha ed Andrea Marangoni della Roller Bassano