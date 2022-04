Diverse decine di pacchi di materiale, in particolare farmaci, alimentari e prodotti per l’igiene, arriveranno in Ucraina grazie alla generosità dei dipendenti Lapam Confartigianato che hanno aderito alla proposta della direzione. Nei giorni scorsi il materiale è stato raccolto nelle varie sedi dell’associazione e poi portato nella sede centrale dove è stato donato a due soggetti: i farmaci all’associazione Porta Aperta, mentre i prodotti alimentari e quelli per l’igiene personale e della casa, sono stati consegnati a Mix Markt. La raccolta però non si ferma qui, ma prosegue anche nei prossimi giorni con altre donazioni.

La donazione, che ha naturalmente una base volontaria, sta coinvolgendo un gran numero dei circa 650 dipendenti Lapam e l’associazione si è semplicemente messa a disposizione per fare da tramite per la raccolta e la consegna del materiale generosamente donato.