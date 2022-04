Il Sindaco ha firmato un’ordinanza che amplia in modo permanente l’orario in cui le distese davanti a bar e ristoranti possono essere utilizzare in alcune serate: il provvedimento riprende e amplia quanto previsto in materia dall’ordinanza temporanea scaduta ieri, e legata all’emergenza Covid. Terminata l’emergenza nazionale proclamata dal Governo, il Comune ha ritenuto di mantene il proprio provvedimento, data la « esperienza positiva maturata » in questi mesi.

L’ordinanza odierna, avente per oggetto « Ampliamento della fascia oraria di utilizzo delle occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie (Dehors) destinati alla somministrazione di alimenti e bevande e/o al consumo sul posto », è in deroga al Regolamento di Polizia Urbana: nelle serate di venerdì e sabato – come sperimentato nei mesi scorsi – e ora anche nei prefestivi e festivi, gli esercizi pubblici potranno servire nelle distese all’aperto un’ora in più degli altri giorni (quindi fino all’una di notte).

L’esercizio che non rispetta gli orari, sia quelli in deroga sia quelli vigenti le altre sere come da Regolamento, rischia da 50 a 300 euro.