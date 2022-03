La scorsa notte intorno alle 2:00 è stata segnalata alla Sala Operativa una persona molesta presso via Massene. Giunta sul posto, una pattuglia della Squadra Volante constatava la presenza di un uomo, di nazionalità straniera, classe ’89, in forte stato di agitazione che si mostrava fin da subito aggressivo nei confronti del personale intervenuto. Da controlli in Banca Dati risultava che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo straniero, il cui stato di agitazione era presumibilmente ricollegabile anche all’assunzione di sostanze alcoliche, continuava ad inveire contro gli operatori cercando lo scontro. Veniva pertanto bloccato e accompagnato presso la Questura per essere sottoposto agli accertamenti di rito, al termine dei quali veniva tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arresto oggi è stato convalidato e a carico dell’uomo è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari.

Poco dopo le 3:00, veniva segnalata alla Sala Operativa l’intrusione abusiva all’interno di un esercizio commerciale in viale Olimpia. Una pattuglia si portava sul posto dove c’era il segnalante che riferiva di avere udito dei rumori provenire dal suddetto locale. Notato un uomo all’interno dell’esercizio, quest’ultimo veniva circondato e il malfattore, vistosi impossibilitato nel darsi alla fuga, iniziava a correre verso gli operatori brandendo un tondino di ferro. Il soggetto, di nazionalità straniera, classe ’94, bloccato e disarmato veniva accompagnato presso la locale Questura e sottoposto agli accertamenti del caso, al termine dei quali veniva tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato in flagranza di reato. L’arresto è stato convalidato e al giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione presso la PG.