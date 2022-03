Nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio. Addensamenti più probabili lungo i rilievi centro-occidentali e le pianure emiliane, in particolare nella prima parte della giornata. Possibilità di brevi nevicate sparse, inizialmente a quote medio-alte, in graduale abbassamento fino a 700-800 metri in tarda serata. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, comprese tra 7 e 10 gradi. Massime in aumento, comprese tra 15 e 17 gradi. Venti da moderati a forti sud-occidentali, in particolare lungo i rilievi appenninici ed in temporaneo ulteriore rinforzo tra pomeriggio e sera fino alle aree pedecollinari, specie del settore occidentale. Mare mosso, specie nel ferrarese, con moto ondoso in attenuazione in tarda serata sulle coste romagnole.

(Arpae)