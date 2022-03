Occasione del riscatto per la B femminile della Pallacanestro Scandiano, impegnata sul campo di casa nella sesta giornata della Poule Playoff. Dopo tre stop di fila, l’ultimo a Castel San Pietro contro la Magika, le biancoblu ospitano Finale Emilia, squadra che occupa la penultima piazza della classifica davanti al fanalino Fiore Basket: l’obiettivo è quello di ritrovare i due punti prima della pausa, dal momento che nel prossimo week end sarà la volta del turno di riposo, seguita dallo stop per la Pasqua. Il rientro in campo, dopo la sfida odierna, sarà il 29 aprile con Forlì. Si gioca venerdì 1 aprile, inizio previsto per le 21,15.

Poule Playoff, C Silver maschile

Seconda gara interna consecutiva per l’Emil Gas, attesa sabato alle 18 al PalaRegnani dal Grifo Basket Imola. Il kappao di sabato scorso con Bertinoro è alle spalle e, come tutti i passi falsi, porta in dote preziosi insegnamenti che lo staff avrà certo sottolineato in settimana. Uno di questi è che la salvezza, nonostante una classifica favorevole frutto dei risultati della prima fase, va conquistata partita dopo partita, senza dare nulla per scontato. Imola, che nel turno precedente ha rinviato la sfida con la Rebasket, arriva in terra reggiana col coltello tra i denti, guidata dalla coppia di lunghi Delvecchio-Stanzani, entrambi oltre i 14 punti di media. Dirigono l’incontro Wong e Ercolini di Ferrara.

Special Basket

Andrà in scena domenica al PalaRegnani il torneo unificato 5vs5 “Special Basket”. Palla a due prevista per le 10 col match tra i padroni di casa della Pallacanestro Scandiano ed il Cuore Matto Torino, poi sarà la volta di Spezzina e Special Team Alessandria. La Pallacanestro Scandiano giocherà poi alle 14 coi varesini di Mainate&Sport, nel match che precederà le premiazioni.