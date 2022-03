Riccione – Si sono chiusi con il settore maschile e gli 8 modenesi qualificati, i Criteria nazionali di nuoto. Dopo il bronzo della Fontana che premia i sacrifici dopo aver recuperato da Covid e mononucleosi, Formigine nella 3 giorni allo Stadio del nuoto incassa altri due argenti.

E’ Denis Fagnini che si mette al collo entrambe le medaglie nella rana Ragazzi 2007. Tesserato con tutta la compagnia dell’Ondablu per NS Emilia sia nella distanza 100 (1’03”38) che 200 (2’21”40) è stato superato da Lorenzo Fuschini (CN Cepagatti).

Molto buono il comportamento anche dei compagni di squadra che, sempre nella cat Ragazzi, hanno messo in evidenza Carlo Alberto Baraldi (2006) 6° nei 100 rana, 7° nei 100 dorso, 9° nei 200 misti e 8° nei 400 misti, Alessandro Bellei (2006) 24° nei 200 farfalla e Marco Ferroni (2008) che dopo il 25° posto nei 200 misti e il 43° nei 100 stile libero, ha trovato impegnato nelle stesse gare e categoria Alessandro Di Domenico degli Amici del nuoto VVff Mo. Nei 100 rana 14^ posizione per il modenese Di Domenico e 24^ per Ferroni, mentre nei 200 rana il formiginese al 29° posto ha preceduto di un soffio Di Domenico.

Nella rassegna primaverile che ha regalato a pioggia i nuovi primati personali, il Team Nuoto Modena con Mattia Cantelmo ha centrato quale miglior risultato il 9° posto nei 100 farfalla Cadetti. Il velocista vignolese ha però ottenuto anche la 13^ posizione nei 50 farfalla, la 14^ nei 50 rana, la 17^ nei 200 misti, la 21^ nei 100 stile libero (50”60) e la 23^ nei 50 dorso. Sempre TNM, Simone Cadalora, modenese nella cat. Junior, nella farfalla ha toccato la piastra con il 26° tempo nei 50 e il 28° sulla distanza 100.

Il solo Andrea Dallari a rappresentare Maranello Nuoto. Per lo junior 2005 con il p.p. nei 50 rana il 24° posto (29”77) e il 25° nei 200. Per il rappresentante dei gialli gli immediati prossimi appuntamenti sono i regionali di domenica a Reggio Emilia e i tricolori lifesaving in programma a Milano dal 20 al 25 aprile.

Criteria Nazionali Giovanili (Riccione, 25/30 Marzo 2022)

50 m Dorso – Cadetti

23 CANTELMO Mattia 2002 ITA Team Nuoto Modena asd 2 8 8. 25.99

100 m Rana – Ragazzi 2008

14 DI DOMENICO Alessandro 2008 ITA Amici Nuoto VVFF Modena 3 5 1. 1’09.15

24 FERRONI Marco 2008 ITA NS Emilia ssd 1 1 9. 1’09.67

100 m Rana – Ragazzi 2007

2 FAGNINI Denis 2007 ITA NS Emilia ssd 1 4 2. 1’03.38

100 m Rana – Ragazzi 2006

6 BARALDI Carlo Alberto 2006 ITA NS Emilia ssd 3 7 1. 1’04.63

50 m Stile Libero – Ragazzi 2007

24 FAGNINI Denis 2007 ITA NS Emilia ssd 4 1 1. 24.46

50 m Stile Libero – Ragazzi 2006

24 BARALDI Carlo Alberto 2006 ITA NS Emilia ssd 2 0 8. 24.07

200 m Farfalla – Ragazzi 2006

24 BELLEI Alessandro 2006 ITA NS Emilia ssd 3 8 5. 2’11.33

200 m Misti – Ragazzi 2008

25 FERRONI Marco 2008 ITA NS Emilia ssd 3 2 5. 2’20.13

200 m Misti – Ragazzi 2006

9 BARALDI Carlo Alberto 2006 ITA NS Emilia ssd 1 0 9. 2’06.41

200 m Misti – Cadetti

17 CANTELMO Mattia 2002 ITA Team Nuoto Modena asd 3 6 2. 2’04.20

100 m Dorso – Ragazzi 2006

7 BARALDI Carlo Alberto 2006 ITA NS Emilia ssd 1 1 7. 56.88

50 m Farfalla – Juniores M 2005

26 CADALORA Simone 2005 ITA Team Nuoto Modena asd 3 7 9. 25.92

50 m Farfalla – Cadetti

13 CANTELMO Mattia 2002 ITA Team Nuoto Modena asd 2 5 3. 24.68

200 m Rana – Ragazzi 2008

29 FERRONI Marco 2008 ITA NS Emilia ssd 1 8 10. 2’33.29

30 DI DOMENICO Alessandro 2008 ITA Amici Nuoto VVFF Modena 3 0 7. 2’33.64

200 m Rana – Ragazzi 2007

2 FAGNINI Denis 2007 ITA NS Emilia ssd 1 3 2. 2’21.40

200 m Rana – Juniores M 2005

25 DALLARI Andrea 2005 ITA Maranello Nuoto 3 1 7. 2’24.95 2

100 m Farfalla – Juniores M 2005

28 CADALORA Simone 2005 ITA Team Nuoto Modena asd 3 0 8. 57.69

100 m Farfalla – Cadetti

9 CANTELMO Mattia 2002 ITA Team Nuoto Modena asd 1 0 8. 53.73

400 m Misti – Ragazzi 2006

8 BARALDI Carlo Alberto 2006 ITA NS Emilia ssd 2 3 2. 4’33.85

50 m Rana – Juniores M 2005

24 DALLARI Andrea 2005 ITA Maranello Nuoto 3 6 5. 29.77

50 m Rana – Cadetti

14 CANTELMO Mattia 2002 ITA Team Nuoto Modena asd 3 7 2. 28.52

100 m Stile Libero – Ragazzi 2007

43 FAGNINI Denis 2007 ITA NS Emilia ssd 4 9 10. 55.18

100 m Stile Libero – Ragazzi 2006

34 BARALDI Carlo Alberto 2006 ITA NS Emilia ssd 3 3 8. 52.94

100 m Stile Libero – Cadetti

21 CANTELMO Mattia 2002 ITA Team Nuoto Modena asd 3 3 4. 50.60