Disposta dal Questore di Bologna Isabella Fusiello la sospensione di tutte le autorizzazioni relative ad un american bar ubicato a Bologna, in via Petroni, per quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il provvedimento si fonda su un intervento della Polizia Locale di Bologna, Reparto di Polizia Commerciale, che il 26 marzo, nell’ambito di un servizio di prevenzione finalizzato a contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori, effettuava un controllo nell’esercizio sopra citato accertando che dei ragazzi di circa 17 anni stavano consumando dei cocktail al banco del locale.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, nella giornata di ieri, al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei minori e dei cittadini, disponeva la sospensione delle autorizzazioni di vendita e somministrazione di alimenti e bevande presso l’esercizio commerciale per la durata di 15 giorni, con provvedimento notificato ieri da personale della Divisione di Polizia Amministrative e Sociale congiuntamente a personale della Polizia Locale.