Il Sassuolo Under 18 trionfa alla 72ª Viareggio Cup bissando il successo del 2017. I ragazzi di Emmanuel Cascione hanno vinto l’ambito trofeo al termine di una gara combattuta e sofferta terminata ai calci di rigore. Implacabili dagli undici metri i neroverdi mentre per l’Alex Transfiguration ha fallito il tiro Ahmed Lanre.

Il Partito Democratico di Sassuolo si congratula con il Sassuolo Calcio per la conquista del Torneo giovanile di Viareggio edizione 2022, competizione di livello internazionale e vetrina per le giovani leve calcistiche. Il Sassuolo Calcio continua a rendere orgogliosi i sassolesi per i successi ottenuti e per la politica che contraddistingue la società neroverde sui vivai e l’attenzione rivolta ai giovani calciatori under 18.