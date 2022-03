Il 23 marzo scorso si è costituito, con provvedimento prefettizio in seno alla Conferenza provinciale permanente, il tavolo finalizzato al monitoraggio delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e al coordinamento delle attività di prevenzione e repressione degli illecito in tale ambito.

“Questo atto riveste un’importanza particolare per Cgil Cisl Uil ascrivibile anche all’impegno costantemente profuso in questi anni sul tema della sicurezza e degli infortuni nei luoghi di lavoro e anche dello sciopero proclamato nella nostra provincia il 29 ottobre 2021 per rivendicare risorse, investimenti, formazione e un maggior numero di controlli su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema è quanto mai di attualità dal momento che i dati dell’Inail ci consegnano un aumento degli infortuni nel mese di gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021 che si attesta anche nella nostra provincia al 13,6%”, affermano Cgil, Cisl e Uil.

“Occorre considerare la salute e la sicurezza sul lavoro, non un costo ma un investimento e bisogna agire sulla prevenzione. Bisogna investire sulla formazione costante dei lavoratori e di chi dirige le imprese. Questo tavolo permetterà di lavorare in sinergia tra parti sociali e istituzioni e di monitorare costantemente la situazione sul nostro territorio provinciale”, concludono Cgil, Cil e Uil.