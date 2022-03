Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto una coppia di 29enni per furto pluriaggravato e continuato in concorso.

Verso le ore 14.00, nel corso del servizio esterno di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno notato una coppia che frettolosamente si allontanava con l’autovettura dal parcheggio di un esercizio commerciale di cosmetici. I militari hanno quindi deciso di bloccare il veicolo e controllare gli occupanti, costatando che la coppia aveva appena sottratto dall’esercizio commerciale alcuni cosmetici. Nel corso degli accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza di molta altra merce analoga rinvenuta all’interno dell’autovettura, è stato scoperto che i prodotti erano frutto di altrettanti furti perpetrati nella giornata presso altri due esercizi commerciali ubicati a Formigine e a Pavullo nel Frignano. Il valore della merce sottratta è stato quantificato in circa 2.700 Euro. Questa mattina i due 29enni sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.