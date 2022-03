Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria. Da sabato 2 a lunedì 4 aprile è la volta di “Una vita in fuga”, un film di Sean Penn, con Dylan Penn. Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto 5 euro (lunedì giorno promozionale). Orari: sabato: h. 21 / domenica: 16.30 – 18.30 – 20.30 / lunedì: h. 21

John Vogel è nato il giorno della bandiera (14 giugno) e sotto una cattiva stella. Truffatore ispirato, sogna un grande futuro per sé e la propria famiglia, soprattutto per Jennifer, la figlia maggiore e prediletta. Padre carismatico, quando non è altrove, promette una vita vissuta come un’avventura. Il resto del tempo accumula i debiti e i rischi di una vita oltre i confini della legalità. Egoista e bugiardo, lascia moglie e figli una notte d’estate voltandosi indietro solo una volta, per guardare la sua Jennifer che non smetterà mai di cercarlo come la polizia di inseguirlo.

Mercoledì 6 aprile, per la rassegna film d’essai avremo in sala “Nowhere special – Una storia d’amore”, un film di Uberto Pasolini, con James Norton e Daniel Lamont. Ore 21.00, ingresso unico a 5 euro.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatorio il super green pass e la mascherina FFP2. Vietato consumare cibi e bevande al chiuso All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso. Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.