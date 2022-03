Con la cessazione dello stato di emergenza e l’entrata in vigore su tutto il territorio nazionale delle disposizioni del Decreto Legge 24 marzo 2022, a decorrere da venerdì 1° aprile decade l’obbligo del green pass per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale.

Sui bus continuerà comunque ad essere in vigore l’obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile, come stabilito in questa fase per tutti i mezzi di trasporto collettivo e per altri ambienti in cui ciò è richiesto data la compresenza di molte persone.

La capienza dei bus – rispetto all’attuale 80% consentito in fase emergenziale – ritorna al 100%.

Per effetto del maggior carico consentito dalla piena capienza dei mezzi, in accordo con le Istituzioni, nel bacino di servizio di Bologna, sarà ricalibrata solo l’offerta dei servizi limitatamente ad un contenuto numero di corse “bis” di minore utilizzo, quindi non più necessarie; per accompagnare questa fase di ritorno alla normalità e continuare a garantire l’adeguato trasporto scolastico e pendolare registrato finora, resteranno comunque attivi, in larghissima parte, molti potenziamenti attualmente in essere sui collegamenti maggiormente utilizzati, in coerenza con i carichi d’utenza rilevati.

Per informazioni sempre puntuali sui collegamenti d’interesse, l’azienda consiglia all’utenza la consultazione della sezione Percorsi e Orari del sito Tper, www.tper.it, dove sono costantemente aggiornati gli orari in vigore di tutte le linee.