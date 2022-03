L’attenta attività di monitoraggio sugli assuntori di sostanze stupefacenti e gli approfondimenti investigativi sugli esiti dei relativi controlli che a Cadelbosco Sopra stanno svolgendo i carabinieri del paese, sta cominciando a produrre risultati. In tale contesto l’altra sera tale attività ha consentito ai carabinieri di fermare in paese un 42enne di Reggio Emilia, trovato in possesso di una dose di cocaina risultata, dai successivi accertamenti, essergli stata ceduta da un 45enne residente nella bassa reggiana. Quest’ultimo sottoposto a perquisizione personale e domiciliare da parte degli stessi carabinieri di Cadelbosco Sopra è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina (grammi 7 circa), alcuni frammenti di hashish (grammi 10 circa) e mezzo grammo di marjuana (in parte posseduti addosso e in parte rinvenuti a casa) unitamente a 140 euro in banconote di vario taglio.

Per questi motivi, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 45enne abitante nella bassa reggiana sequestrandogli lo stupefacente detenuto e il denaro ritenuto provento della presunta illecita attività. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi. Nei guai è finito anche il 42enne reggiano trovato con la dose di cocaina che è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti.