Sono aperti i termini per la presentazione delle domande, finalizzate alla richiesta degli incentivi per la riconsegna delle Autorizzazione/i all’attività di commercio su aree pubbliche rilasciate dal Comune di Sassuolo per i mercati ambulanti del martedì e/o del venerdì.

Il Comune di Sassuolo ha infatti avviato insieme alle associazioni di categoria sassolesi più rappresentative del commercio, dell’artigianato e dei servizi, già dallo scorso anno una valutazione per favorire la restituzione delle Autorizzazioni all’attività di commercio su aree pubbliche rilasciate per i mercati ambulanti del martedì e/o del venerdì; quello aperto ora è il secondo bando.

“Un mercato più ampio e spazioso – commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – in grado di garantire più spazio tra un banco e l’altro e, di conseguenza, una maggiore sicurezza anche in termini di mancati assembramenti: è questo l’obiettivo del bando che abbiamo aperto offrendo contributi per la “riconsegna” delle concessioni. L’obiettivo finale è una completa riqualificazione dell’area mercatale, con una diversa e più spaziosa dislocazione dei banchi”.

La legislazione nazionale, infatti, per far fronte all’emergenza economico-finanziaria ha riconosciuto agli Enti territoriali ampi poteri di intervento – sotto forma di aiuti di stato – a carico dei propri bilanci – a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive.

Possono accedere ai contributi i titolari della/e Autorizzazione/i all’attività di commercio su aree pubbliche rilasciate dal Comune di Sassuolo per i mercati ambulanti del martedì e/o del venerdì; il Comune di Sassuolo mette a disposizione complessivamente un fondo di 30.000 €.

I Concessionari potranno presentare una proposta irrevocabile di restituzione della/e autorizzazione/i indicando il contributo richiesto in termini di valore al mq della concessione assegnata dal Comune di Sassuolo.

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della determina dirigenziale di conclusione dell’istruttoria che sarà redatta con impegno definitivo della spesa e relativa esigibilità entro il 31.12.2022. Nella fase di liquidazione potrebbero essere richieste integrazioni necessarie per completare il procedimento. Nel caso in cui queste richieste non venissero soddisfatte entro i termini indicati, comporterà l’immediata decadenza dai benefici concessi e la revoca del contributo.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16 maggio 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it ed essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Faranno fede la data e l’orario di ricezione riportati nel messaggio di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.