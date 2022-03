Comprendere le ragioni del cambiamento climatico: questo l’obiettivo del percorso proposto dall’amministrazione comunale nelle scuole primarie cittadine.

Una serie di incontri che vedono protagonista Luca Lombroso, meteorologo, divulgatore ambientale ed esperto di clima, a confronto con gli studenti delle quarte e quinte elementari di Maranello su uno dei temi di più stretta attualità.

Iniziati nei giorni scorsi, gli incontri prendono in considerazione diversi aspetti, a partire dall’impatto dell’azione dell’uomo sul clima terrestre e su che tipo di risposte si possono dare, anche in termini di impegno personale, per scongiurare conseguenze drammatiche per il Pianeta.

Tra i temi affrontati, il cambiamento del clima dalla preistoria ai giorni nostri, le conferenze ONU, il ruolo dell’attivismo e un laboratorio esperienziale interattivo in cui si conducono i partecipanti, studenti e insegnanti, a immaginare come potrà cambiare il futuro in base alle scelte di oggi.

Un percorso che propone a bambini e ragazzi, con un linguaggio semplice, attraverso immagini, fotografie, video e fumetti a tema, occasioni per riflettere sui cambiamenti climatici, sulle loro cause, sull’effetto serra, su come cambierà in futuro il clima e sui rischi dei fenomeni metereologici estremi.

“Il cambiamento climatico è di fortissima attualità”, sottolinea Elisabetta Marsigliante, assessore all’ambiente. “Questo percorso che abbiamo avviato nelle scuole è una bella opportunità di formazione civica per i bambini e i ragazzi, su un tema centrale che riguarda il loro presente e futuro”.