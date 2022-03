È tutto pronto per la 37esima edizione reggiana di Vivicittà, la manifestazione UISP realizzata con il patrocinio del Comune e dalla Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia con il sostegno di Coop e Iren. Come da tradizione, il via della “corsa più lunga del mondo” verrà dato in diretta su Rai Radio 1 alle 9:30 di domenica 3 aprile in contemporanea a livello nazionale e internazionale, istituti penitenziari compresi.

Il presidente di Uisp Reggio Emilia Azio Minardi ha presentato la nuova edizione mercoledì 30 marzo nella sede di via Tamburini insieme a Mauro Rozzi, Presidente della Fondazione per lo Sport e Vidmer Costi del Settore d’Attività “Atletica leggera” Uisp Reggio Emilia. Presenti anche Marina Menozzi di Iren e Stefano Ferrari dell’associazione “Ripuliamoci”.

«Finalmente – annuncia il Presidente di Uisp Reggio Emilia – ritornano le nostre magliette colorate di Vivicittà a invadere Reggio e a riportare podisti e famiglie a sfilare per il centro storico: recuperiamo così un pezzo vitale della nostra socialità e, dopo questi due difficilissimi anni, del nostro messaggio originario “lo sport per tutti”. Vivicittà ha sempre sposato la pace e i diritti umani – prosegue Minardi. Quest’anno la manifestazione assume un significato ancora più attuale e urgente con la richiesta corale di far cessare il rumore delle armi e della violenza in Ucraina. Per questo chiediamo a tutti di partecipare e di venire in piazza indossando simbolicamente i colori della bandiera della Pace».

«Vivicittà è un contenitore di sport, gioco e diritti dove i bambini e le famiglie hanno la possibilità di vivere la dimensione ludica e sportiva associandola a esperienze strettamente collegate al benessere, all’ambiente e a stili di vita consapevoli» ha sottolineato Mauro Rozzi, Presidente della Fondazione per lo Sport, che ha ringraziato Uisp e le associazioni per lo sforzo organizzativo in un momento storico non facile ricordando il coinvolgimento dell’Assessorato Scuola e degli istituti scolastici.

«Vivicittà è un appuntamento storico anche per i runner reggiani, che hanno già superato le 250 iscrizioni e saranno inseriti nella classifica internazionale compensata della manifestazione che si svolge in contemporanea in Italia e all’estero – ha ricordato Vidmer Costi, coordinatore del Settore d’Attività “Atletica leggera” Uisp Reggio Emilia -. Il percorso competitivo di 10 Km è la seconda tappa del Gran Prix 2022, il calendario delle competizioni provinciali dove Uisp ha investito sul sistema di cronometraggio con chip transponder».

LA GARA

Vivicittà è da sempre la manifestazione di tutti: scuole, famiglie e sportivi. Il ritrovo è domenica mattina alle ore 8:00 in Piazza della Vittoria con partenza alle 9:30 per correre o camminare con la maglietta di Vivicittà in omaggio insieme all’iscrizione.

Chi opta per la camminata ludico motoria potrà scegliere tra i percorsi di 1,8 – 2,8 – 5 e 10 km, mentre gli atleti della gara competitiva internazionale inserita anche nel calendario del Gran Prix Uisp si misureranno unicamente sulla distanza di 10 km con una classifica compensata a livello nazionale composta dagli atleti italiani e stranieri che aderiranno alla manifestazione. La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione. Per la competitiva pre-iscrizioni fino al 31 Marzo tramite piattaforma Uisp www.atleticando.net oppure la mattina della gara entro le ore 8:30 sempre al prezzo di €5,00.

3^ edizione DOG RUN

L’invito a correre vale anche per gli amici a 4 zampe che potranno partecipare alla terza edizione della DOG RUN su un percorso di 3 km. Per loro partenza alle 9:00 iscrizione sul posto a €3,00 (umani) e €1,00 (quadrupedi).

GIOCHI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE IN PIAZZA

Da sempre Uisp Reggio Emilia interpreta Vivicittà come un contenitore di gioco, sport e divertimento aperto a tutta la cittadinanza, in particolare i bambini e le famiglie.

Per tutta la mattinata di domenica Piazza Martiri del 7 Luglio sarà teatro di animazione e attività rivolte ai più piccoli, che potranno provare il tiro dell’arco storico, scoprire e cimentarsi nelle decine di esempi di giochi “di una volta” recuperati o realizzati a mano dallo staff dei tecnici educatori dei Giochi Tradizionali Uisp.

Nella cornice ludica di Vivicittà si inserisce da quest’anno la presenza dell’associazione “Ripuliamoci” che partirà con i propri volontari dal Tribunale per un plogging e dalle ore 10:00 accoglierà i bambini e le famiglie in una gimcana dei rifiuti per sensibilizzare (giocando) tutti alla raccolta differenziata e più in generale all’educazione ambientale.

TROFEO SCUOLE

L’appello a partecipare è stato lanciato a circa 50 scuole tra nidi, scuole d’infanzia e istituti comprensivi della città per marciare nelle vie del centro partecipando al Trofeo Scuole, che premierà i gruppi con il maggior numero di partecipanti con materiale didattico e sportivo messo a disposizione da Crotti e Free Run.

Novità di quest’anno, tre premi speciali che una giuria assegnerà alla scuola colorata, più rumorosa e più istrionica. Premiazione assicurata a tutti i gruppi con almeno 10 iscritti e cappellino in omaggio con l’iscrizione di €2,50.

UNA CORSA PER LA PACE

Dal 1984 Vivicittà sposa ogni anno un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi. Nel 2022 con l’apertura del conflitto in Ucraina si torna a correre per la Pace, come è stato in molte edizioni passate quando la manifestazione si è svolta anche durante i conflitti a Baghdad, Sarajevo, Beirut e Gerusalemme Est.