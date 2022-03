La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, giovedì 31 marzo, fino al 15 aprile tutti i giorni dalle 8.30 alle 18 sulla Sp 486R di Montefiorino, in comune di Baiso, si viaggerà a con limite di velocità a 30 km/h e a senso unico alternato, regolato da semaforo e – nei momenti di maggior traffico – da movieri per ridurre il più possibile eventuali incolonnamenti. Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta Cisa Consorzio Italiano Strade & Ambiente di Reggio Emilia lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino di una barriera stradale bordo ponte danneggiata in seguito a un incidente stradale.

Senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h, da oggi, anche sulla Sp 513 di Val d’Enza, in corrispondenza del cantiere attivo a Rosano di Vetto.