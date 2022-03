Domenica 24 aprile si svolgerà una Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità STRAORDINARIA. “Dal 24 febbraio – sottolineano gli organizzatori – la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Per questo diciamo che va fermata! Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace. Per questo ripetiamo che va fermata subito!!!”

Anche i cittadini di Casalgrande possono unirsi a questa grande manifestazione e, a seconda dei propri desideri e del proprio allenamento, affrontare l’intero percorso (24 km) o un solo tratto partendo da Bastia Umbra (9,5km) o Santa Maria degli Angeli (5 km).

Il programma prevede il ritrovo in via Santa Rizza n.2 di Casalgrande alle ore 5 di mattina, l’arrivo in pullman a Ponte S. Giovanni di Perugia alle 9, quindi a Santa Maria degli Angeli alle 10. Dopo il pranzo al sacco è previsto un intrattenimento presso la Rocca Maggiore di Assisi alle 15. Il ritrovo per il ritorno è alle 17.

La quota di partecipazione per gli adulti è di 35 euro da versare entro il 15 aprile presso Circolo “I Care” di Casalgrande. Per informazioni telefonare al 347 1886852 o allo 320 4376756 oppure scrivere a m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it