Si riunirà questo giovedì 31 marzo il Consiglio comunale di Formigine per la terza seduta dell’anno. In apertura del Consiglio verrà ufficializzata l’elezione della nuova Consigliera Emanuela Barbolini subentrata nel gruppo Lega Salvini Premier alla consigliera dimissionaria Elisa Berselli.

I lavori si apriranno con due interrogazioni dei gruppi (su relazioni internazionali e mobilità), poi si proseguirà con la delibera della modifica delle composizioni delle commissioni consiliari conseguenti ai nuovi ingressi fra gli eletti.

La parte amministrativa vedrà la discussione di tre delibere: aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), variazione di bilancio e variazione del budget della Formigine Patrimonio.

Chiuderanno i lavori tre mozioni presentate dai gruppi consiliari sul conflitto in Ucraina, su cohousing per padri separati e infine sul tema della condivisione culturale.

Come sempre, i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.

Si ricorda che il Consiglio sarà preceduto da un presidio per la pace che si terrà nei pressi del monumento ai caduti in piazza della Repubblica a partire dalle 19.30. Dopo l’intervento del Sindaco Maria Costi, parleranno le associazioni che stanno lavorando in missioni umanitarie, le famiglie ospitanti, una delegazione di rifugiati ospitati nel distretto, le associazioni culturali, sportive e sociali formiginesi.

L’iniziativa si terrà anche in caso di pioggia e l’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza.