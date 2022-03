L’Amministrazione comunale informa che il centro di raccolta beni per i rifugiati ucraini (via dell’Agricoltura n. 43) questo sabato (2 aprile) non sarà aperto. La prossima, e ultima, apertura sarà sabato 9 aprile, dalle 15:00 alle 19:00.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013