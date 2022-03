Saranno le ministre Maria Stella Gelmini (Affari regionali e Autonomie) ed Elena Bonetti (Pari opportunità e Famiglia) le rappresentanti del Governo a partecipare venerdì 1 aprile all’appuntamento di Modena di “Italia Domani – Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”. L’iniziativa si svolge alle 11 al Bper Banca – Forum Monzani in via Aristotele 33 con gli interventi anche del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e di Marco Leonardi, Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio.

L’incontro può essere seguito in diretta streaming sul sito “italiadomani.gov.it” e anche sulla pagina Facebook Città di Modena e sul canale YouTube di Città di Modena.

L’iniziativa intende fare il punto sui progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e sulle modalità per accedere alle risorse. La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. L’ingresso è previsto su invito, ma è possibile intervenire anche a distanza utilizzando questa piattaforma: https://linktr.ee/Italiadomani.

L’evento sarà moderato da Paola Ansuini, capo dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, e da Ettore Tazzioli, direttore dell’emittente televisiva Trc.

“È un’occasione di dialogo diretto con il Governo per tutte le componenti economiche e sociali del territorio –spiega il sindaco – e sarà possibile confrontarsi sulla prospettiva strategiche che abbiamo definito con Next Generation Modena per cercare di cogliere ogni opportunità fornita dal Pnrr e dalla nuova programmazione dei Fondi strutturali europei”.