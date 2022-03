La Ludoteca comunale riapre i battenti con diversi cicli di iniziative per i più piccoli! La prima si chiama Let’s play è comincerà lunedì 4 aprile, quando la struttura sarà riaperta su prenotazione al gioco in presenza per i soli giochi da tavolo. Le giornate sono divise per età nei seguenti modi: lunedì bambini e ragazzi dalla 1° alla 5° primaria; martedì ragazzi della 5° primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado; giovedì bambini e ragazzi dalla 1° alla 5° primaria; sabato bambini, ragazzi e genitori a partire dai 5 anni. Negli orari di apertura della ludoteca rimangono attivi i servizi di prestito e restituzione giochi.

La seconda propone Laboratori creativi di primavera per adulti: due serate creative per adulti condotti da Monica Guidetti. Venerdì 8 aprile: coniglio portauova in feltro; mercoledì 13 aprile: Pasqua in fiore. Uovo di stoffa con decorazioni in feltro. Quota d’iscrizione al corso completo (2 serate) comprensivo di materiale 15 euro; quota iscrizione 1 serata (comprensivo di materiale): 10 euro

Infine previsti Laboratori creativi di primavera per bambini: quattro pomeriggi creativi per bambini e ragazzi dalle 17.00 alle 18.30 distinti per età. Martedì 5 e 12 aprile: 1^-2^- 3^ scuola primaria; giovedì 7 e 14 aprile: 3^- 4^- 5^ scuola primaria e 1^ scuola secondaria di primo grado.

Per iscrizioni e informazioni scrivere alla mail ludoteca@fiorano.it oppure telefonare allo 0536-833414 (lunedì, martedì e giovedì 16.00-19.00; sabato 9.00-13.00).