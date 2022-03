E’ in programma il 31 marzo, alle 16 presso il Tecnopolo di Reggio Emilia in Piazzale Europa n. 1, la presentazione della nona edizione di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business e innovazione del Gruppo bancario dedicata a progetti imprenditoriali, Startup e PMI italiane “Tech” ad alto potenziale, prevista quest’anno con un nuovo e più ampio format.

L’incontro, realizzato in presenza con la collaborazione di Art-Er e Tech-Up Accelerator, è rivolto a Start Up, idee di impresa e PMI innovative del territorio di Reggio Emilia e sarà aperto dai saluti di Elena Galli, Responsabile dei Percorsi di Accelerazione di Tech-Up Accelerator e di Luca Piccinno, Spazio AREA S3 di ART-ER Piacenza e Reggio che illustrerà inoltre i servizi di accompagnamento per lo sviluppo di idee innovative e la valorizzazione delle competenze del team di progetto imprenditoriale. Per UniCredit interverrà Marina Moretti, Area Manager Small Business Reggio Emilia.

Seguiranno la presentazione del bando 2022 di UniCredit Start Lab – da quest’anno con una nuova sezione dedicata alla sostenibilità – a cura di Sabrina Boifava, Start Lab & Development Programs UniCredit; e la testimonianza di un caso di successo, PerFormS, che ha sviluppato il primo farmaco alternativo a quelli cortisonici per il trattamento a lungo termine della psoriasi, potenziando l’attività anti-infiammatoria di una molecola endogena priva di effetti collaterali. A parlarne sarà Eleonora Maretti, Founder & CEO dell’azienda.

Interverranno quindi, Francesco Civolani, Data Analyst di iFarming, che illustrerà nuove applicazioni e tecnologie nell’ambito dell’agricoltura di precisione; e Alessandro Annovi, Innovation and Strategy Manager di CIRFOOD, sul tema dell’innovazione aperta e della collaborazione con startup in una azienda Corporate.

Le conclusioni saranno affidate a Michela Pacchiani, Area Manager Corporate Reggio Emilia UniCredit.

Per partecipare è possibile registrarsi al seguente link: ISCRIZIONI (https://forms.gle/ouDtQesdjTzZ4AvU7)

I numeri dell’ecosistema dell’innovazione

Il 2021 si è chiuso con numeri eccezionali per l’ecosistema dell’innovazione italiano: oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro investiti in startup innovative (dati Osservatorio del Politecnico di Milano) con una crescita del 118% rispetto al 2020. Inoltre, il numero delle startup e delle Pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ha superato a inizio anno quota 16mila; di queste 1270 hanno sede in Emilia Romagna, di cui 127 (10%) nell’area di Reggio Emilia.

Per supportare adeguatamente questo trend di crescita, UniCredit conferma e intensifica il proprio impegno che da anni la vede a fianco dei principali attori dell’ecosistema dell’innovazione attraverso diverse iniziative, tra cui UniCredit Start Lab.

UniCredit Start Lab

La call 2022 di UniCredit StartLab è aperta fino al 28 aprile, è possibile iscriversi dal link https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html. Prosegue così l’iniziativa di UniCredit che ha portato, nelle precedenti 8 edizioni, all’analisi di più di 6mila progetti imprenditoriali di nuova generazione e all’accompagnamento di oltre 450 start up – di cui oltre 40 nate in Emilia Romagna -, verso percorsi di crescita, aumentandone le opportunità di business, lo sviluppo dal punto di vista manageriale e la visibilità sul mercato.

Quest’anno saranno 5 i settori di riferimento per UniCredit Start Lab: Clean Tech (efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, mobilità sostenibile e smart cities); Innovative Made in Italy (agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0); Digital (mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale); Life Science (biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive); e, novità 2022, Impact Innovation, sezione che accoglierà progetti trasversali agli altri segmenti ma con soluzioni ad impatto positivo in termini di sostenibilità.

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede: la partecipazione ad attività sistematiche di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit; training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici; un programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita. Inoltre, la prima classificata di ogni categoria si aggiudicherà un riconoscimento di 10.000 euro.