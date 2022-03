Grave infortunio agricolo questa mattina in un podere di via Venezia nella frazione Montecavolo di Quattro Castella. Un operaio 40enne è rimasto seriamente ferito a seguito del ribaltamento del trattore che conduceva, finito in una scarpata. Soccorso a mezzo elisoccorso è stato condotto all’Ospedale di Bologna.

Intorno alle ore 8.30 i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella, allertati dai sanitari del 118, sono intervenuti nel podere agricolo ubicato a Montecavolo, dove il trattore condotto da un 40enne abitante in paese, per cause ancora al vaglio dei militari che stanno operando congiuntamente al personale della Medicina del Lavoro di Reggio Emilia, si è ribaltato. Il 40enne ha riportato gravi traumi.