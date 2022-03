ROMA (ITALPRESS) – “Gli agricoltori pagano due volte la crisi: in maniera diretta, con la bolletta energetica, e in maniera indiretta, per gli aumenti dei prezzi dei semilavorati e delle materie prime, colpiti, a loro volta, dalla crescita dei costi di produzione e di approvvigionamento”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sulle iniziative a sostegno della filiera agricola, in relazione all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. “Senza gli adeguati strumenti normativi di sostegno e senza un indirizzo strategico preciso sarà difficile recuperare le fasce di mercato perduto – ha aggiunto -. Serve una risposta comune a livello europeo”. Il ministro ha poi rassicurato: “Ad oggi non esistono allarmi alimentari per il nostro Paese”.

(ITALPRESS).