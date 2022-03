“Porta a porta” integrale a Carpi: il servizio domiciliare di raccolta rifiuti sta per estendersi anche a plastica, vetro e barattolame, con la definitiva scomparsa dalle strade dei cassonetti gialli e delle “campane” verdi, liberando con ciò suolo pubblico e togliendo agli incivili uno spazio in cui abbandonare di rifiuti. L’ampliamento andrà a regime in autunno, ma a giorni partiranno le lettere per informare una prima parte di utenti della novità, e del fatto che incaricati AIMAG passeranno casa per casa a consegnare materiale e fornire le istruzioni necessarie. Due le fasi: in luglio il cambiamento riguarderà 17mila utenze, in novembre le altre 18mila, compreso Centro urbano e zona industriale.

L’annuncio è stato dato oggi in Municipio dall’Assessore all’Ambiente Riccardo Righi e, per AIMAG, il Presidente Gianluca Verasani, il Direttore Generale Davide De Battisti e il responsabile della Raccolta rifiuti Aram Iobstraibizer.

Fra le novità, anche il fatto che lattine, barattoli e alluminio non andranno più abbinati al vetro, com’è stato finora, ma alla plastica. Ogni famiglia sarà munita di un bidone verde per il vetro, mentre per gli altri materiali si utilizzeranno sacchi trasparenti di color giallo. Prima che cominci il nuovo servizio, saranno organizzate assemblee pubbliche. Per quanto riguarda le aziende, AIMAG informa che verranno contattate direttamente da propri tecnici sia per illustrare le nuove modalità sia per raccogliere particolari esigenze in termini di dotazioni e contenitori.