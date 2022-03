La seconda interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale id ieri sera era a firma del Consigliere Tommaso Barbieri di Sassuolo Futura, avente ad oggetto “Riqualificazione Paggeria”.

“Ad inizio Gennaio 2022 – si legge nell’interrogazione – si apprende attraverso la stampa locale che sono stati stanziati 3 milioni di euro dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) a favore del progetto di “Riuso e ri-funzionalizzazione della ”Antica Paggeria” del Palazzo Ducale Estense, dove verrà realizzato un centro civico, attività culturali per giovani e sale studio”; più nello specifico si fa riferimento al recupero e consolidamento delle Paggerie, a destra e a sinistra di via Rocca, affacciate a piazzale Della Rosa; si chiede: tempi e modalità di intervento in questi spazi; si è già studiata una soluzione temporanea per quando si interverrà sull’ala della paggeria che ad oggi ospita biblioteca e scuola di musica? Se esiste già un progetto strutturato e visionabile relativo all’utilizzo dell’ala sinistra della Paggeria, guardando dal Palazzo Ducale, quella che ad oggi è occupata da uffici comunali e che quindi sarebbe il vero valore aggiunto all’interno di questo progetto”.

Ha risposto all’interrogazione il Vicesindaco Alessandro Lucenti.

“I tempi di attuazione degli interventi finanziati attraverso i “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” (articolo. 1 commi 42 e 43, legge 27 dicembre 209, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021), fissati dal Decreto di ammissione del 3012.2021 sono i seguenti: entro il 30 Settembre 2023 affidamento dei lavori, entro il 31 Marzo 2024 esecuzione di almeno il 30% dei lavori, entro il 31 marzo 2026 completamento dei lavori; al momento non si è ancora approfondito il tema di un eventuale sistemazione temporanea della Biblioteca e della scuola di Musica non essendo ancora definite nel dettaglio quali opere interesseranno i locali stessi, ma l’intento è quello anche di eseguire interventi locali, ove fattibile, per evitare problematiche all’utenza.

Ad oggi esiste uno studio di fattibilità tecnica economica, redatto dai tecnici di SGP S.r.l., e approvato con Delibera della Giunta Comunale n.98 del 31 maggio 2021, progetto che sarà la base per lo sviluppo dei successivi livelli di approfondimento della progettazione (definitivo ed esecutivo), progettazione che sarà affidata a professionisti esterni al Comune ed ad SGP. Lo studio di fattibilità tecnica economica prevede che l’edificio denominato “Paggeria 2”, ormai ex sede dei settore I del Comune di Sassuolo, diventi un centro di incontro e aggregazione giovanile, dotato di ambienti per lo studio individuale e collettivo, per la partecipazione a iniziative e lezioni via web, dotato di spazi per lo scambio di idee e progetti e per la fabbricazione digitale (Fab – Lab), oltre a prevedere la valorizzazione dello spazio della sala “G. Biasin” come ambiente polifunzionale”.