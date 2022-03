Sabato 9 aprile il mercato bisettimanale di Soliera del martedì e del sabato mattina tornerà in centro. Termina così il periodo di trasferimento temporaneo in piazzale Loschi dovuto ai lavori di riqualificazione che hanno interessato la tradizionale area intorno al Castello Campori.

Circa 45 banchi prenderanno posto in piazza Lusvardi, via Garibaldi, piazza Fratelli Sassi, via IV Novembre e, e questa è una novità, anche lungo via Marconi, nel tratto tra via Roma e via Rimembranze. Per salutare il ritorno in centro, sabato 9 aprile dalle ore 10, il mercato prevederà animazioni per grandi e piccini e l’esibizione dell’Orchestra Bruno Lugli.

Nell’area interessata dal mercato saranno vietati l’accesso e la sosta di tutti i veicoli, anche per i residenti e le attività commerciali, dalle ore 6 alle ore 15 di ogni martedì e sabato.