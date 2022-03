E’ un programma denso di appuntamenti quello offerto il 3 aprile da “Domeniche INCarpi”, il ciclo con cui, la prima domenica del mese, gli Istituti culturali comunali propongono aperture straordinarie e iniziative per tutti i gusti e le età.

MUSEI – Come tradizione, ingresso gratuito dalle ore 10 alle 18 ai Musei di Palazzo Pio (piano nobile chiuso per allestimento), all’interno dei quali è allestita la mostra “Il campo di Fossoli, tra memoria e progetto”, esposizione dei progetti finalisti del concorso internazionale promosso per la realizzazione del nuovo centro visitatori del Campo. Per accedere sono obbligatori mascherina chirurgica e “certificazione verde Covid” base.

BIBLIOTECA – Apertura straordinaria della biblioteca multimediale “Loria”, dalle ore 15 alle 19. Alle 16, nell’ambito della rassegna “Prima Stagione”, l’auditorium ospiterà “Morgane e diaboliche” un incontro con la sceneggiatrice Chiara Tagliaferri, scrittrice e podcaster, moderato da Silvia Righi. «Donne fuori dagli schemi, pericolose, esagerate, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare: queste sono le donne a cui Chiara Tagliaferri ha dato voce attraverso podcast come “Morgana” (assieme a Michela Murgia), una serie che racconta la necessità dell’emancipazione economica femminile, e il più recente “Les Diaboliques”, dove l’autrice compie un viaggio nell’universo di Diabolik e in quello della sue creatrici, imprenditrici dall’intuito straordinario, le sorelle Giussani. Ingresso gratuito con “certificazione Covid rafforzata”, FFP2 e iscrizione obbligatoria qui:

https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/prima-stagione/

BAMBINI – Aperture straordinarie anche della ludoteca “Il Castello dei Ragazzi” e della biblioteca “Il falco magico”. Dalle 15 alle 19 si potrà accedere a piano terra per scegliere direttamente dagli scaffali libri, dvd, cd, audiolibri da prendere in prestito, nonché effettuare restituzioni o chiedere consulenze bibliografiche. Nella Sala Estense aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 l’esposizione ludica “Il posto dei giocattoli”, uno spazio allestito per bambini da 3 a 6 anni pensato per leggere, giocare e sognare insieme a mamma e papà. Prenotazione al numero 059 649988 (si accede alla Sala Estense da Piazza dei Martiri passando dal Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio).

TEATRO – Da ricordare infine, anche su esaurito da giorni, lo spettacolo “Samusà”, di e con Virginia Raffaele, alle 16 al Comunale, dove torna dopo sei anni.