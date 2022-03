Scade giovedì 31 marzo il termine della presentazione delle offerte per l’assegnazione della concessione d’uso del centro servizi, ristorante e bar del Parco provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia a Monchio di Palagano.

Le offerte dovranno essere inviate alla Provincia di Modena entro le ore 12; modalità, requisiti e tipologie di operatori che possono presentare le proposte sono indicati nel bando pubblicato nel sito dell’ente.

La concessione d’uso per tre anni sarà affidata tramite procedura pubblica con la prima seduta di gara in programma venerdì 1 aprile; saranno valutate non solo le offerte economiche, ma anche i progetti di promozione culturale; l’obiettivo della Provincia è di riaprire al più presto il centro, chiuso dal novembre scorso per la rinuncia dell’operatore che gestiva la struttura dal 2018.

Il Parco, di proprietà della Provincia di Modena, si estende su un’area vasta circa 27 ettari, caratterizzata da boschi di querce e castagni e ampi prati di montagna, attrezzato con sentieri panoramici con aree pic-nic, molto frequentate soprattutto nei mesi estivi.