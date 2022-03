Pasta, riso, barrette energetiche, prodotti per l’igiene personale, pannoloni, pannolini e latte in polvere: all’Istituto professionale “Cattaneo Deledda” in tre giorni sono stati riempiti più di 40 scatoloni destinati ai profughi ucraini.

La raccolta dei generi di prima necessità per l’emergenza Ucraina è stata lanciata durante l’assemblea di Istituto del 22 marzo scorso. Studenti, insegnanti, personale ATA e di segreteria, bar, tutti hanno partecipato all’iniziativa, ciascuno portando qualcosa tra i prodotti indicati nell’elenco diffuso nella scuola. Su iniziativa dei rappresentanti di istituto, ogni classe ha anche realizzato uno striscione per dedicare un pensiero di pace.

La raccolta solidale si è svolta tra il 24 ed il 28 marzo. Una volta imballati, nel pomeriggio di lunedì 28 i pacchi sono stati consegnati al centro di raccolta organizzato in viale Mazzoni 13. “Ringraziamo di cuore i nostri ragazzi e tutti i partecipanti” dichiarano la dirigente Alessandra Zoppello e gli insegnanti coinvolti nel progetto. “Il successo di questa iniziativa garantisce che il futuro può esserci, se lo si vuole”.