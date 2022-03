Proseguono gli incontri promossi nell’ambito del think thank “Dialoghi”, realizzato da SC Avvocati associati e SCNET, in collaborazione con Unimore e Fondazione Marco Biagi.

Nel corso del prossimo incontro, che si svolgerà giovedì 31 marzo 2022 alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Fondazione Biagi (Largo Marco Biagi, 10 – Modena), si discuterà, grazie ad un nutrito parterre di ospiti prestigiosi, di “Imprese e professioni: formazioni e competenze del futuro”.

In un contesto nel quale l’innovazione fatica ad affermarsi, i fabbisogni degli imprenditori italiani si concentrano in particolare sugli ambiti tecnologici e la digitalizzazione viene individuata come gap da colmare. Creare, dunque, dei percorsi per potenziare le competenze e offrire delle opportunità di formazione anche per i professionisti appare una priorità non ulteriormente procrastinabile, specie in questo particolare momento storico, nel quale numerose occasioni sono offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contribuiranno alla discussione Carlo Adolfo Porro, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Roberto Ricci, Presidente di INVALSI – Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, Tommaso Fabbri, Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Claudia Canali, professoressa associata di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Tommaso Agasisti, professore ordinario di Public Management ed Economia e Organizzazione Aziendale presso il Politecnico di Milano, School of Management. Le conclusioni sono affidate ad Assuntella Messina, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Introduce e modera il dibattito Vittorio Colomba, avvocato di SC Avvocati Associati.

Dialoghi nasce nel laboratorio di idee di SC Avvocati Associati ed SCNET, per favorire il confronto tra la sfera del diritto, l’esperienza offerta dalle altre discipline, le imprese, ed il mondo delle istituzioni. Uno scambio di esperienze, idee e progetti alla ricerca di una ibridazione intelligente tra saperi scientifici e che promuove interazioni, anche in ottica di terza missione, con il mondo universitario.

In un tempo che non consente di intercettare facilmente il cambiamento, velocissimo e trasversale, nessuna professione può permettersi di rimanere trincerata nella propria autoreferenzialità. Il rischio che si corre, ragionando diversamente, è di ritrovarsi estranei al proprio futuro. Quel futuro che, attraverso il dialogo, si cerca invece di osservare, di comprendere e, per quanto possibile, di orientare.

Maggiori informazioni sul sito https://dialoghiofficial.it/.