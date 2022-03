Su proposta di alcuni promotori locali, ReggioEmiliaMeteo ha dato la disponibilità a progettare e installare un nuovo osservatorio meteorologico in uno dei luoghi più famosi e suggestivi della provincia, con vista sui Castelli di Canossa e Rossena.

Lo sforzo economico per acquistare l’attrezzatura non è piccolo. Il 50% del denaro è già stato raccolto grazie a sponsor del territorio (Bartoli, Azienda Federico, Melograno di Matilde, Cavaliere Nero, Associazione Castelli, Pro Loco Canossa), mentre il Comune di Canossa, che patrocina l’iniziativa, si farà carico del canone annuale per la connessione internet.

A nome di ReggioEmiliaMeteo è stata perciò avviata una raccolta fondi su www.gofundme.com, con l’obiettivo di contribuire per il restante 50% ad acquistare l’attrezzatura per l’Osservatorio meteo di Canossa e Rossena, pienamente autonomo per alimentazione e connessione.

A chi può, viene chiesto un piccolo contributo economico che diventerà informazioni scientifiche, colori, albe e tramonti per tutti. Facciamo nascere l’Osservatorio di Canossa e Rossena: i castelli, le colline e la loro fama lo meritano.

Info e istruzioni: https://www.reggioemiliameteo.it/news-articolo.php?id=335

Link diretto alla raccolta fondi: https://gofund.me/6f15b06f